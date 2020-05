Wkręcili Carole Baskin. Udzieliła pierwszego wywiadu od publikacji "Króla tygrysów"

"Król tygrysów" to król Netfliksa. Serię dokumentalną o Joe Exoticu i jego największym wrogu - Carole Baskin , obejrzało ponad 30 mln widzów na całym świecie. Ma to sporo konsekwencji. Siedzący w więzieniu Exotic chce czerpać zyski ze swojej nagłej, międzynarodowej kariery. Tymczasem Carole Baskin konsekwentnie unika udzielania wywiadów. Przez pogróżki i insynuacje na temat tego, że mogła zabić swojego męża, schowała się w cieniu. Nie na długo.

Carole została wkręcona przez dwóch YouTuberów: Josha Pietersa i Archiego Mannersa. Przekonali ją, że udzieli wywiadu do programu "The Tonight Show with Jimmy Fallon".