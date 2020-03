"Król tygrysów". Przez popularność show szeryf wraca do sprawy zaginięcia męża Carole Baskin

Uwaga, tekst zdradza to, co stało się z bohaterami serialu

"Król tygrysów" to nowy serial na Netfliksie, który nie przeszedł bez echa . O Joe Exotiku i jego historii mówi dziś pół świata. Serial w kilka dni stał się najpopularniejszą produkcją w USA. O ekscentrycznym właścicielu prywatnego zoo z egzotycznymi zwierzętami piszą dziś gwiazdy i debatują, czy powinien być w więzieniu. O tym, że Cardi B apeluje o wypuszczenie go z więzienia możecie przeczytać na Pudelku.

Krótko o co chodzi: Joe Exotic przez lata dał się poznać Amerykanom jako ekscentryczny i przebojowy właściciel prywatnego zoo z tygrysami, których miał ponad 200. Miłością Joe były dzikie koty, ale też mężczyźni. Za to największą nienawiść pałał do Carole Baskin - to aktywistka, która walczy o to, by rząd przyjął ustawy, zakazujące handlu i posiadania dzikich zwierząt.