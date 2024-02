Wiosenna ofensywa TVN. Nowa ramówka aż kipi od nowości

"The Traitors. Zdrajcy": polska wersja zagranicznego hitu

Kolejna elektryzująca nowość TVN to reality show "The Traitors. Zdrajcy", program, o którego skali sukcesu najlepiej świadczy liczba sprzedanych licencji. W ciągu dwóch lat od premiery na antenie niderlandzkiej stacji RTL 4, prawa do formatu "The Traitors" sprzedano do 25 krajów na świecie m.in. Wlk. Brytanii, Hiszpanii, USA czy Australii.