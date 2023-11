Kim jest Jan Pirowski, nowy prowadzący "Mam Talent!"?

Widzowie stacji TTV znają zaś Pirowskiego z takich programów jak "DeFacto", "Kto to kupi?" czy "Pierwszy raz za granicą". Co ciekawe, w 2017 roku Jan Pirowski znalazł się na liście 100 najbardziej pożądanych przez Polki mężczyzn, jednak łatka bożyszcza nie do końca mu pasuje. Dlatego też, jak można przeczytać w różnych publikacjach na jego temat, Pirowski niechętnie pokazuje się w mediach społecznościowych.