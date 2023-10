Marcin Prokop zmienia rolę w "Mam talent!". Wiadomo, kto może go zastąpić

- Jestem zdumiony decyzją TVN, by lubianą i utalentowaną aktorkę Małgorzatę Foremniak zastąpić drętwą pseudoaktorką i udającą piosenkarkę, niezdolną Julią Wieniawą. Nie ma refleksji, co do własnych braków, bo w jej próbach aktorskich i wokalnych nie ma żadnego progresu, a ma oceniać innych, utalentowanych ludzi [...]. Co Wieniawa może powiedzieć im konstruktywnego o ich talencie? - oburzał się Robert Kozyra, były juror "Mam talent!", w rozmowie z Plejadą.