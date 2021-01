Z rolnikiem jej nie wyszło. Teraz potwierdziła, że jest w ciąży

Wioleta Boćwińska wzięła udział w 6. edycji " Rolnik szuka żony ". Uczestniczka z wykształcenia i zawodu jest pielęgniarką. Pracuje na oddziale dziecięcym, gdzie zajmuje się najmłodszymi pacjentami. Jak opowiadała w programie, swój wolny czas dzieli pomiędzy czytanie kryminałów i taniec. Chwaliła się, że świetnie piecze ciasta. Jej ideał powinien być wyrozumiały, zdecydowany i chcieć założyć rodzinę. Zgłaszając się do programu marzyła, aby budzić się i zasypiać u boku jednego mężczyzny do końca swoich dni.

Wybór rolnika nie zniechęcił jej do poszukiwania swojej drugiej połówki. Kilka miesięcy po udziale w show Wioleta przedstawiła na Instagramie nowego ukochanego. I był to strzał w dziesiątkę. Nie dość, że para wciąż jest razem, to już wkrótce na świecie pojawi się ich pierwsze dziecko. Skąd to wiemy?