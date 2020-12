Natalia z "Rolnik szuka żony" jest w ciąży. Zdradziły ją świąteczne zdjęcia

Losy bohaterów programu "Rolnik szuka żony" pokazują jedno – życie często pisze inne scenariusze niż te, które zarysowywały się w show. Nie wszyscy znaleźli na planie show miłość, wielu wyniosło z niego po prostu przyjaźń. Jeszcze inni zaś szczęście znaleźli dopiero po programie, a to, co wydarzyło się w ich życiu było zdecydowanie ciekawsze, niż to, co działo się przed kamerami.