"Rolnik szuka żony": Natalia pokazała zdjęcia ze ślubu. Miała zaufanego fotografa

Do programu "Rolnik szuka żony" wielu zgłasza się, nie po sławę, ale po to, żeby naprawdę znaleźć miłość. Losy uczestników toczą się nieraz nieprzewidywalnie – zdarza się, że uczucie pojawia się tam, gdzie się go nie spodziewali. Bywa, że kandydatkę na żonę jednego rolnika łączy z innym (jak znanych już Kasię i Dawida z 3. edycji).