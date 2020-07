Natalia z "Rolnik szuka żony" wzięła ślub. Pokazała zdjęcia z mężem

Natalia nie znalazła miłości swojego życia w "Rolnik szuka żony". Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Uczestniczka show TVP1 nie płakała długo w samotności. Tuż po zakończeniu programu pojawiły się plotki, że jej serce zdobył tajemniczy mężczyzna. Początkowo 25-latka nie chciała potwierdzić, że jest zakochana. Starała się dyplomatycznie odpowiadać na pytania fanów, którzy byli żywo zainteresowani życiem uczuciowym niedoszłej rolniczki. Gdy zapytań i ofert matrymonialnych zaczęło przybywać, wyraźnie dała do zrozumienia, że żaden inny mężczyzna nie ma już u niej szans. Znalazła swojego księcia z bajki - Macieja.