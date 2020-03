"Rolnik szuka żony": Natalia nie jest już singielką. Pokazała zdjęcie z chłopakiem

Natalia z "Rolnik szuka żony" wreszcie zakochana. Choć wciąż nie zdradziła, kim jest jej wybranek, pokazała romantyczne zdjęcie. Teraz już nikt nie ma wątpliwości, że serce uczestniczki jest zajęte.

Natalia z "Rolnik szuka żony" długo nie miała szczęścia w miłości. To sprawiło, że postanowiła znaleźć drugą połówkę w show TVP1. Do programu przybyła w poszukiwaniu mężczyzny o atrakcyjnym wyglądzie, dobrym charakterze i zbliżonych zainteresowaniach. Te cechy, przynajmniej na pierwszy rzut oka, miał posiadać Sławomir. Niestety, rolnik wybrał w finale Martę, a Natalię odesłał do domu.