Natalia z "Rolnik szuka żony" ma chłopaka. Pokazała romantyczne zdjęcie

Natalia nie znalazła miłości swojego życia w " Rolnik szuka żony ". Nie uważa jednak, aby udział w programie poszedł na marne. Choć po emisji wciąż była singielką, zyskała przyjaciółkę - Dianę, która starała się o serce Seweryna . Panie do dziś utrzymują kontakt, od czasu do czasu się odwiedzały i wspierały w poszukiwaniach księcia z bajki.

Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że serca przyjaciółek są już zajęte. Diana wciąż ukrywa swojego wybranka. Natalia początkowo również nie chciała potwierdzić, że jest zakochana. Starała się dyplomatycznie odpowiadać na pytania fanów, którzy byli żywo zainteresowani życiem uczuciowym niedoszłej rolniczki. Gdy zapytań i ofert matrymonialnych zaczęło przybywać, wyraźnie dała do zrozumienia, że żaden inny mężczyzna nie ma już u niej szans.