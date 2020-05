Diana "znalazła swoich rolników". Pokazała zdjęcie

Diana była jedną z najbardziej charakternych uczestniczek w 6. edycji "Rolnik szuka żony". W programie starała się o względy Seweryna, ale gdy odkryła jego kłamstwa, szybko zakończyła tę znajomość. Czuła też, że jej niedoszły ukochany już dawno zadurzył się w znacznie młodszej Marlenie i nie ma u niego żadnych szans. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Do domu wróciła z przyjaciółką - Natalią, która walczyła o serce Sławomira. Panie do dziś utrzymują ze sobą kontakt i co jakiś czas spędzają wspólnie weekendy.