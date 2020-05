"Rolnik szuka żony": Natalia pokazała zdjęcie sprzed lat. "Znalazłam małą Natalkę"

"Rolnik szuka żony" to program, do którego uczestnicy zgłaszają się głównie w poszukiwaniu miłości. Nie wszystkie jednak związki powstające na planie show kończą się happy endem. Bohaterowie często zamiast miłości, znajdują długotrwałą przyjaźń. Marta Manowska przy każdej kolejnej edycji powtarza, że ekipa "Rolnik szuka żony" jest jedną, wciąż powiększającą się rodziną i wielu uczestników łączą silne więzy.

Potwierdzeniem słów prowadzącej jest często aktywność bohaterów w sieci. Bo przychodząc do programu nieznane szerszej publiczności osoby zyskują coś jeszcze – rozpoznawalność. Uczestnicy często po udziale w programie cieszą się dużą popularnością i przyciągają spore grono fanów, którzy śledzą ich poczynania w mediach społecznościowych. To właśnie tam mogą dowiedzieć się, jak potoczyły się dalsze losy rolników i ich kandydatek, a także kto z bohaterów do dziś utrzymuje kontakt.