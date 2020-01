"Rolnik szuka żony": Agata zmieniła fryzurę. Porzuciła też czerwoną szminkę

Agata z 6. sezonu "Rolnik szuka żony" zapadła widzom w pamięci. Duża w tym zasługa jej wyglądu. Uczestniczka nie rozstawała się bowiem ze swoją grzywką i czerwoną pomadką. Po zakończeniu programu postanowiła zerwać z tym wizerunkiem. W naturalnym wydaniu prezentuje się zupełnie inaczej.

Agata była jedną z najbardziej charakterystycznych i charakternych uczestniczek 6. edycji " Rolnik szuka żony ". Kruczoczarne włosy z grzywką zaczesaną na bok, na ustach mocna czerwona pomadka i ton nieznoszący sprzeciwu - taki wizerunek wykreowała już od pierwszego odcinka. Była też bohaterką, która miała zawsze najwięcej "ale" do powiedzenia.

Przypomnijmy, że gdy po przyjeździe do gospodarstwa Adriana Agata dowiedziała się, że będzie musiała dzielić lokum z Iloną, nie potrafiła ukryć oburzenia.

- Nie ukrywam, że dla mnie to nie jest komfortowa sytuacja. Na co dzień mieszkam sama - warknęła wówczas do kamery.