Wiktory 2021. Kolejni nominowani bojkotują imprezę. Nie chcą wspierać TVP

Wprost o swojej rezygnacji z udziału w Wiktorach mówi za to Dariusz Rosiak, były dziennikarz radiowej Trójki, a dziś autor podcastu "Raport o stanie świata", za który otrzymał nominację w kategorii Projekt internetowy roku. - Galę będzie transmitowała TVP, a to instytucja, która zrobiła wiele złego i nadal to czyni, więc w żaden sposób nie chcę TVP wspierać - skomentował dla Pressa.