Wiesław z "Sanatorium miłości" najpierw pochwalił się wysoką emeryturą. Teraz znów zaskoczył wyznaniem

- Jak przyjechałem, to wiedziałem jedno - to nie są kobiety dla mnie. Nie mówię, że nie są atrakcyjne, ale nie są dla mnie. Jak zobaczyłem żonę, to wiedziałem, że to jest to, a zobaczyłem tutaj panie i wiem, że to nie jest to. Jeśli chodzi o kobiety, to wiem, że musi być to dziewczyna wysoka, szczupła, wysportowana. Siedzieć przed telewizorem i klikać w pilota? To nie jest to - wyjaśnił.