Wiesław z "Nasz nowy dom" w "Tańcu z gwiazdami": "Jest XXI. w., a ludzie nie mają łazienek w domach"

Wiesław Nowobilski z programu "Nasz nowy dom" wystąpi w "Tańcu z gwiazdami". Na treningach daje z siebie wszystko, choć niełatwo jest mu łączyć wymagające ćwiczenia z pracą na planie show, w którym działa jako kierownik budowy. Dziennikarz WP odwiedził Janję Lesar, trenerkę show TVN, oraz Wiesława na sali. Uczestnik "Tańca..." robi postępy, choć taniec to nie jest dziedzina, w której jest mistrzem. Co innego budowanie domów. Nowobilski przyznał, że już tęskni za swoją pracą. - Jeśli się robi to, co się lubi, to to sprawia to przyjemność. A już tym bardziej, jeśli się pomaga komuś. Bo nasza praca polega na tym, że my pomagamy tym rodzinom. Każdy odcinek to inna rodzina, inna historia, inny dom - mówił. Dodał, że plan, który na papierze stworzy architekt, w rzeczywistości nie zawsze da się zrealizować. Jednak nie to zadziwia Wiesława. Okazuje się, że chociaż żyjemy w XXI w., wciąż w wielu domach brakuje łazienek. - Niektórzy nie mają w ogóle wody bieżącej. No to jest dla mnie szok.

