Wieloletni komentator Eurowizji o TVP. "Uczestniczy tylko z obowiązku"

– Myślenie o Eurowizji jest u nas niezmienne od lat i to mnie boli. Mam wrażenie, że to, co robi TVP, nie wynika z chęci uczestnictwa w tym konkursie, tylko z poczucia obowiązku. Do Eurowizji nie da się przygotować w dwa miesiące – tak jak do koncertu sylwestrowego. A tak to u nas wygląda. Dopóki nie będziemy na poważnie do tego podchodzić i nie będziemy się do tego rzetelnie przygotowywać, cały czas będziemy plasować się w połowie lub na końcu stawki, licząc jedynie na łut szczęścia – wyjaśnił swój punkt widzenia dziennikarz.