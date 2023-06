Blanka na koncercie TVP. Od jej kreacji nie można było oderwać wzroku

Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Blanka, zespół Pectus, Halina Frąckowiak, czy związani z programem "The Voice of Poland" Łukasz Drapała, Dominik Dudek i Ewelina Gancewska – to tylko niektóre gwiazdy, które pojawiły się na scenie w Łowiczu. Telewizja Polska ściągnęła też Shauna Bakera, Helenę Vondráčkovą czy Francesco Napoliego.