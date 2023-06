Edyta Górniak dała najlepsze show na koncercie TVP w Łowiczu. Ale widzowie woleli inną gwiazdę

Z Polski - Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Blanka, zespół Pectus, Halina Frąckowiak, czy związani z programem "The Voice of Poland" Łukasz Drapała, Dominik Dudek i Ewelina Gancewska, z zagranicy: Shaun Baker, Helena Vondráčková czy Francesco Napoli. To tylko niektórzy z artystów, którzy w niedzielny wieczór wystąpili na transmitowanym przez TVP i TVP3 koncercie "Lato z Naszą Telewizją – Bądźmy razem".