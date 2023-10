Anna Jantar mogła zostać gwiazdą Eurowizji. Padła ofiarą spisku

Małżeński duet skomponował "Mój, tylko mój" i "Płynęliśmy zachwytem", ale żaden z tych utworów nie został poddany selekcji. Jak twierdzi źródło tygodnika, wszystko przez pewnego zawistnego i wpływowego dziennikarza. Miał swoją faworytkę na Eurowizję, wykonawczyni odpadła jednak w przedbiegach. Jedyne, na co było go podobno stać w tej sytuacji, to zablokowanie wyjazdu Anny Jantar.