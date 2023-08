Marek Sierocki miał raka prostaty. "Zastanawiałem się, czy to koniec"

- Dla mnie to było ogromne zaskoczenie. Od lat badam się regularnie. Pani doktor powiedziała, że powinienem iść do urologa. Kiedy otworzyłem kopertę i przeczytałem rozpoznanie, że to nowotwór prostaty, nie ukrywam, że cały świat, całe życie przez kilka minut mi przebiegło przed oczami. Zastanawiałem się, czy to przypadkiem nie jest koniec - mówił Sierocki.