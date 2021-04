Wielkanocny pojedynek TVP1 z Polsatem. W sieci zawrzało

Andrea Bocelli wziął udział w koncercie realizowanym przez Telewizję Polską, z czego Jacek Kurski był wyjątkowo dumny. - Jak trudna jest to operacja, przekonała się pewna konkurencyjna telewizja parę miesięcy temu, obiecując przyjazd Maestro na sylwestra. Okazało się, że był to tylko sobowtór. Tu jest oryginał – mówił prezes TVP, pijąc do sylwestrowego koncertu Polsatu.