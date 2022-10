"Wielka woda": Żulewska i Schuchardt wspominają powódź tysiąclecia. "Obserwowaliśmy ślady, które zostawiła po sobie woda"

Blisko ćwierć wieku po powodzi tysiąclecia Jan Holoubek i Bartłomiej Ignaciuk przypominają widzom Netfliksa dramatyczne wydarzenia z południa Polski. "Wielka woda" to serial, który skupia się nie tyle na samej klęsce żywiołowej, co ludzkich tragediach i dylematach, z którymi mierzyli się zarówno zwykli mieszkańcy, jak i włodarze tamtych rejonów. Agnieszka Żulewska i Tomasz Schuchardt, czyli ekranowi Jaśmina Tremer i Jakub Marczak opowiadają o swoich rolach w produkcji Netfliksa. Para aktorów opowiada również, jak wspomina dramatyczny czas powodzi. Jak się okazuje, oboje byli naocznymi świadkami powodzi będąc... dziećmi na koloniach. W rozmowie z Karoliną Stankiewicz mówią, jak to doświadczenie wryło się w ich pamięci. Dodatkowo podkreślają, że temat serialu jest wyjątkowo aktualny, zwłaszcza w obliczu tego, jak dziś człowiek ingeruje w strukturę i ekosystem rzek. Posłuchajcie całej rozmowy.

