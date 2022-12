"Wiedźmin: Rodowód krwi" zmiażdżony przez krytyków. "Co za dużo, to niezdrowo"

"Wiedźmin: Rodowód krwi" ("The Witcher: Blood Origin") to czteroodcinkowy serial, którego akcja rozgrywa się ok. 1200 lat przed wydarzeniami z "Wiedźmina" Sapkowskiego. Twórcy po raz kolejny bazowali na literackim pierwowzorze, a nie popularnych grach komputerowych, przy czym mieli bardzo dużą swobodę w kreowaniu historii i postaci. "Rodowód krwi" nie jest bowiem adaptacją żadnej z książek czy opowiadań, a jedynie odwołuje się do wydarzeń, o których Sapkowski wspominał w sadze.