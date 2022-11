Fani "Wiedźmina" wściekli na Netfliksa. Jest petycja w sprawie Cavilla

"Powodem, dla którego ‘Wiedźmin’ jest tak popularnym serialem, jest zamiłowanie fanów do materiałów źródłowych książek i gier, które są znienawidzone i aktywnie wyśmiewane przez pisarzy i showrunnerkę. Henry Cavill jest jednym z tych wielkich fanów, zna to wszystko na wylot i chciał pozostać wierny światu Sapkowskiego, dlatego Netflix chce go zastąpić" - twierdzą autorzy petycji.