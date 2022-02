Netflix postawił na Polaków. W "Wiedźminie" pokazali światową klasę

Zaczęliśmy od tworzenia portali i pierwszych zaklęć rzucanych przez Geralta. W drugim sezonie jest nas najwięcej w szóstym i ósmym odcinku. Praktycznie wszystkie efekty związane z ogniem to nasze dzieło, cała walka Vessemira z Rience'em to również nasza zasługa. W ósmym robiliśmy "wizję Ciri". W pozostałych odcinkach też jest nas sporo, ale są to mniejsze efekty, a nie całe długie sekwencje. I co do zasady większość studiów tak działała. Każde miało do pokazania dłuższe ujęcia i do tego mniejsze elementy, które mogły nawiązywać do specyfiki efektów robionych przez daną ekipę. Jedni specjalizują się w symulacjach, inni w tworzeniu wirtualnych scenerii czy cyfrowych potworów i tak te projekty są zwykle rozdzielane.