Drugi sezon "Wiedźmina" wywoła jeszcze większą burzę. Jest na co czekać

Pierwszy sezon "Wiedźmina" był w dużej mierze adaptacją kilku opowiadań Sapkowskiego, które stanowiły wprowadzenie do sagi zamkniętej w pięciu księgach. Mieliśmy tam klasyczną ekspozycję, przedstawienie świata i głównych bohaterów, zarysowanie wątków. Spore zamieszanie wprowadził pomysł, by podzielić narrację na kilka linii czasowych. Achronologiczność mogła dać się we znaki widzom, którzy do "Wiedźmina" Netfliksa podeszli bez znajomości "Wiedźmina" Sapkowskiego. Ci drudzy z kolei mogli kręcić nosem na sceny, wątki i postaci spoza kanonu.