"Wiedźmin" Netfliksa. Serialowy Jaskier mówi, jak wybrał ekranowego partnera

Pierwsza część trzeciego sezonu serialu "Wiedźmin" jest już dostępna na Netfliksie. To pożegnanie z Henrym Cavillem, którego polscy fani pokochali w tej tytułowej roli. W najnowszym sezonie poznamy nowe oblicze Jaskra, zobaczymy jego pocałunek i rozwijającą się relację z księciem Radowidem. W rozmowie z WP Jason Batey wcielający się w barda z wiedźmińskiej sagi zdradza, jak wybrano aktora mającego zagrać Radowida - Hugh Skinnera. "Od tego zaczęliśmy, w ten sposób mogliśmy obejść wszelkie blokady, zdemontować je i poznać człowieka za nimi. Tam chcieliśmy zacząć to, co nas łączy."