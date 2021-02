Wieczór po raz pierwszy bez "Faktów". Kraśko: "Niezwykły widok... niezwykły czas..."

"Niezwykły widok... niezwykły czas..." - napisał na swoim instagramowym profilu Piotr Kraśko, który od 22 lipca prowadzi "Fakty". Ilustracją do jego słów było zdjęcie pustego biurka i kamer telewizyjnych, za którymi nie stali operatorzy. Opustoszałe studio to rzecz normalna, ale nie o 19:00 - właśnie wtedy codziennie emitowany jest serwis informacyjny stacji TVN, a przed i za kamerami sporo się dzieje. I to już od niemal 24 lat.