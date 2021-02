TVP nie strajkuje. Dostało się prowadzącym "Pytania na śniadanie"

"Co powiecie na poranek z Marzeną i Tomkiem? Dzień dobry w środę Kochani - zapraszamy do Dwójki od 7.55, czekamy na informacje zimowo-śniegowe i komentarze do rozmów" - napisano o poranku na oficjalnym profilu "Pytania na śniadanie" na Facebooku. Z pewnością nie spodziewano się, że taka zachęta uruchomi internautów, aby ci nawiązali w swoich komentarzach do akcji protestacyjnej przeciwko wprowadzaniu szkodliwej dla mediów składki "z tytułu reklamy". Telewizja Polska bowiem, jako jedna z nielicznych stacji, 10 lutego nie zmieniła swojej ramówki.