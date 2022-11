Widzowie "Świata według Kiepskich" mają żal. Nie tak to miało wyglądać

- Na planie ostatnich odcinków nie wiedzieliśmy, że są ostatnie - mówi Anna Ilczuk, grająca w serialu Jolasię Pupcię. - To wynikało z cyklu produkcyjnego: od zdjęć do emisji zawsze mijało dużo czasu. Nie mieliśmy więc wtedy okazji, żeby odczuć, że to koniec. Za to teraz to odczuwam: podchodzą do mnie ludzie i mówią, że oglądali ten serial przez całe lata i żałują dziś, że nie będzie więcej odcinków. Nawet przed chwilą miałam taką sytuację w hotelu, w którym spałam - zagadał do mnie jeden z pracowników.