"Świat według Kiepskich". Grabowski nie był pierwszym wyborem. Ferdkiem miał być ktoś inny

"Wysyłałam scenariusze do pierwszoligowych aktorów. Na celownik wzięliśmy Janusza Gajosa, świętej pamięci Krzysztofa Kowalew­skiego, Janusza Rewińskiego, Stanisława Tyma, Jerzego Bończaka i Grzegorza Warchoła [...]. Nie wysyłałam tekstów do wszystkich naraz, tylko po kolei. Było to czasochłonne, ponieważ każdy otrzymywał scenariusz pocztą [...], musiał się z nim zapoznać i wreszcie dać odpowiedź. Każdy odmawiał. Powód był ten sam: serial jest żenu­jący. Myślę, że bali się tej przaśności, tej zbyt prostackiej powierz­chowności Kiepskiego, więc z obsadzeniem głównej roli męskiej mieliśmy poważny problem" - wyznała w publikacji Anna Skowrońska, czyli współproducentka "Świata według Kiepskich".