Nie narzeka na stan konta. Za jeden dzień pracy może kupić mieszkanie

Andrzej Grabowski to jeden z najsłynniejszych i najbardziej rozpoznawalnych artystów w Polsce. Mimo że znany jest przede wszystkim z serialowej kreacji Ferdynanda Kiepskiego i kojarzony jest raczej z aktorstwem komediowym, ma też na swoim koncie co najmniej kilkadziesiąt dramatycznych występów teatralnych i ról filmowych. Oprócz tego, od lat zasiada za jurorskim stołem w "Tańcu z Gwiazdami". Nic dziwnego, że jest łakomym kąskiem dla reklamodawców. Grabowski jednak niechętnie korzysta ze składanych mu propozycji. Każdą ofertę dokładnie analizuje i wybiera tylko te, które rzeczywiście go przekonają.