"Świat według Kiepskich" był opluwany i wyszydzany. Później wszyscy chcieli tam grać

Byłam wtedy szefową telewizyjnej artystycznej Dwójki, bardzo kulturalnej stacji na wysokim poziomie, aż tu nagle w Polsacie Kiepscy rozbijają bank! Wszyscy o nich mówią, źle albo dobrze, wszyscy oglądają, chociaż nie wszyscy się do tego przyznają. Początkowo w ogóle tego fenomenu nie rozumiałam i nie umiałam się z tym serialem skomunikować, ponieważ był to gatunek "przeszczepiony" z rynku amerykańskiego. Wcześniej nie widziałam żadnego sitcomu. W związku z tym, kiedy obejrzałam pierwszy raz Kiepskich, to raziła mnie typowa sitcomowa ścieżka dźwiękowa czy gra "po bandzie", grubą kreską. Ale ponieważ miałam już w sobie miłość do Andrzeja Grabowskiego, którego znałam z Teatru STU i kabaretu i z którym się przyjaźniłam, pomyślałam, że skoro on tam gra, to musi być "strzał".