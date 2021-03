Wystarczy, że się odezwie. Widzowie "Love Island" pokładają się ze śmiechu

"Love Island", ku uciesze widzów, w końcu się rozkręcił. Choć początkowo fani zarzucali produkcji wiejącą z ekranów nudę i fakt, że uczestnicy chodzą nieustannie szczelnie ubrani od stóp do głów, wszystko wróciło na odpowiednie tory. Mieszkańcy Wyspy Miłości w pełnym słońcu paradują w strojach kąpielowych i zmieniają partnerów jak rękawiczki (przynajmniej niektórzy). Nie brakuje miłosnych wyznań, łez rozpaczy i scen zazdrości . Wyklarowały się też pierwsze związki, które trudno będzie rozbić nowym graczom. Są też i tacy, którzy zdecydowali się na "oficjalne bycie razem". Do tego (na razie) wąskiego grona należą Waleria i Piotr oraz Stella i Piotrek .

W ostatnim odcinku również Mateusz postanowił "poprosić swoją ukochaną o chodzenie". Szkopuł w tym, że kompletnie nie wiedział, jak się do tego zabrać. W końcu wpadł na pomysł, aby spytać o radę doświadczonego kolegę. Piotr, który w ogóle nie był zaskoczony problemem młodszego kumpla, pokierował Mateusza i nawet dokładnie powiedział mu, jakich zwrotów powinien użyć, zagadując do Caroline.

Cała rozmowa, która była przeprowadzona w iście konspiracyjnej atmosferze, mocno rozbawiła widzów. Zresztą, nie był to pierwszy raz, gdy Mateusz, głównie nieświadomie i niechcący, doprowadził widzów do niepohamowanego śmiechu. Wystarczy choćby wspomnieć o niedawnej "akcji z owsianką" (pamiętajcie, najlepsza jest ta na bazie płatków górskich), czy sytuacji, gdy spytał Arsena, czy skoro jest z Ukrainy, to zna "Darinę albo Arinę, takie bliźniaczki".

"Mati to chodzący mem, uwielbiam go", "Mati rozwala system, padłam ze śmiechu", "On musi zostać, bo jest przynajmniej śmiesznie", "Złotousty Mati, no kocham", "To Jaś Fasola w wersji polskiej", "Czy on właśnie spytał Piotrka, jak poprosić laskę o chodzenie?", "Zapytał ojca, jak stać się mężczyzną" - komentują rozbawieni internauci.