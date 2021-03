Maciek zostawił Anię w "Love Island". Widzowie natychmiast zareagowali

Podczas ostatniego odcinka "Love Island" działo się naprawdę dużo. Widzowie zostali zaskoczeni m.in. rozstaniem Maćka z Anią. Jak zareagowali?

Podczas wtorkowego odcinka widzowie zobaczyli, jak nowe uczestniczki, Dominika i Zera, próbują zdobyć sympatię mężczyzn znajdujących się na wyspie. Pierwsza z nich, tuż po wejściu do programu, miała randkę z Piotrkiem. Chłopak wyznał, że spodobała mu się uczestniczka. Zera zdecydowała się walczyć o względy Maćka, który tworzył parę z Anią.

Chłopak zdecydował się porozmawiać z Anią. Chłopak podjął decyzję, żeby nie kontynuować z nią relacji, bo nie jest nią zainteresowany. Wyznał, że tak bardzo spodobała mu się Zera, że zdecydował się ją lepiej poznać i z nią spróbować stworzyć parę na "wyspie miłości".

Maciej Zostawił Anię dla Zery. Widzowie są oburzeni

- Zdałem sobie sprawę, że ta relacja, którą gdzieś tam miałem z Anią, była taką boją na przetrwanie - wyznał Maciek nowej uczestniczce i zdradził, co było powodem takiej decyzji. - W ogóle nie czułem do niej ognia, takiego pociągu, jaki czuję do ciebie - stwierdził.

Później zdecydował się na rozmowę z Anią. - Idę w kierunku Zery - wyznał dziewczynie. - No zauważyłam w nocy, tak myślałam. Nawet mnie nie przytulałeś ani nic - odpowiedziała uczestniczka. - Przemyślałem wszystko, co między nami było. Troszeczkę to takie naciągane było. Nie widziałem w tym sensu - dodał Maciek.

Ania nie kryła zdziwienia - jej zdaniem sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Dziewczyna nie kryła oburzenia, ale zdecydowała się rozstać z chłopakiem bez robienia awantur. Zaoferowała mu wsparcie. - Jakby co, to zawsze możesz do mnie przyjść i pogadać - wyznała.

Fani "Love Island" również byli zaskoczeni. Nie kryli oburzenia decyzją Maćka. "Cofam wszystko to, co wcześniej dobrego o nim myślałam" - stwierdziła jedna z internautek. "Ja nigdy nie zrozumiem, co faceci mają w tych swoich łbach. Oby szybko tego pożałował..." - dodała. "Szkoda Ani... Widać, że cierpi. Przytuliła go, ale w głębi na pewno chciała mu przywalić w ten czerep" - dodała fanka. "Tragedia! Co za chłop. Najpiękniejsza dziewczyna w willi... Będziesz żałował!" - stwierdziła internautka.

Zobacz także: Pary z "Love Island", które się rozstały