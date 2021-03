Widzowie martwią się o Stellę. Wszystko przez toksycznego Piotra

"Toksyczne" zachowanie Piotra wobec Stelli. Internauci zaniepokojeni

Nie od dziś wiadomo, że Stella zaangażowała się w związek z Piotrem. Mężczyzna najwyraźniej ogląda się za innymi uczestniczkami. Pokazał to, kiedy do show dołączyła Angelika, z którą chłopak zaczął rozmawiać. Wtedy Stella próbowała skoncentrować całą jego uwagę na sobie.

Podczas ostatniego odcinka uczestniczka zdecydowała się porozmawiać z Piotrem. - Chciałabym, żebyś był ze mną szczery. Jeżeli jest jakaś osoba, z którą masz większe flow, to daj mi znać - zwróciła się do uczestnika. - A skąd takie wnioski? - zapytał partner Stelli.

- Trochę inaczej się zachowujesz i doszły mnie takie słuchy... - wyznała uczestniczka. Wtedy Piotr zareagował dość defensywnie. - Doszły cię słuchy? Okej - zadrwił. - To super, fajnie. To wpisuje się w to, o czym ja chciałem z tobą porozmawiać. Nie wiesz, że jak się jest razem, to narzędziem do rozwiązywania sporów jest rozmowa? A ja odnoszę wrażenie, że zamiast porozmawiać, organizujesz jakieś małe odwety.[...] Jeżeli ty słuchasz głosów, a nie mnie... Umawialiśmy się na szczerość - dodał.