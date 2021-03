Po ostatnim odcinku zawrzało. Widzowie nie kryją oburzenia

"Love Island" to niewątpliwy hit ostatnich dwóch jesiennych ramówek Polsatu. Widzowie pokochali format , w którym tempo nawiązywania relacji jest błyskawiczne. Roznegliżowani uczestnicy od początku muszą ostro wziąć się do roboty. Nie znajdziesz sobie pary w kilka dni, a czasem godzin? Wylatujesz. Albo szybko się zakochujesz, albo obierasz odpowiednią taktykę. Wszystkie chwyty dozwolone . I nie ma przebacz.

- Byliśmy w ciężkim szoku. Nie dość, że takie emocje, że odpadła Ola z Jerrym, to my tak naprawdę myśleliśmy, że czeka nas spokojniejszy wieczór. A tu nagle siedzimy w TV Roomie, wchodzi Karolina i mówi: "Zapraszam do kręgu ognia". To był dla nas istny szok – mówiła Aleksandra na live'ie po opuszczeniu programu.