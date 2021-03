Nie tak to miało wyglądać. Widzowie "Love Island" zirytowani tym, co zobaczyli

"Love Island" to niewątpliwy hit ostatnich dwóch jesiennych ramówek Polsatu. Widzowie pokochali format, w którym tempo nawiązywania relacji jest błyskawiczne. Roznegliżowani uczestnicy od początku muszą ostro wziąć się do roboty. Nie znajdziesz sobie pary w kilka dni, a czasem godzin? Wylatujesz. Albo szybko się zakochujesz, albo obierasz odpowiednią taktykę. Wszystkie chwyty dozwolone. I nie ma przebacz. Wszystko musi dziać się w ekspresowym tempie: zauroczenie, zakochanie, wielka miłość. Dobrze, jeśli do tego dochodzi namiętność i pożądanie.

Producenci nie przewidzieli jednak jednego: pogody. Poprzednie dwa sezony były kręcone na przełomie upalnego sierpnia i września. Najnowsza seria... na początku marca. Obecnie temperatury w Hiszpanii nie przekraczają 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia (przeważnie ok. 16 stopni). I tu pojawia się problem. Uczestnicy przechadzają się po willi w swetrach i kurtkach. Ubrani od stóp do głów. Trudno bowiem wymagać od nich, by rozkładali się na leżakach, gdy na ich ciałach pojawia się gęsia skórka. I to wcale nie z podniecenia.