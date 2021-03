Wszystko wyszło na jaw. Widzowie "Love Island" nie mają pojęcia o jej przeszłości

Widzowie i uczestnicy "Love Island" nawet nie mają pojęcia, że do luksusowej willi weszła telewizyjna pożeraczka męskich serc. Dominika, choć się do tego nikomu nie przyznała, ma na koncie m.in. udział w innym randkowym programie.

"Love Island" w końcu nabiera tempa. Po odpadnięciu pierwszych graczy reszta uczestników dobitnie zrozumiała przesłanie show "single wracają do domu". Program nie znosi jednak pustki i gdy tylko opadły emocje, do domu wkroczyli nowi bohaterowie. Po ostatnim wejściu Angeliki Islanderki liczyły, że do willi jako kolejni zawitają atrakcyjni single. Tak się jednak nie stało. Nową mieszkanką Wyspy Miłości została m.in. Dominika. Szczególnie zainteresowany okazał się nią Marcin, który powiedział: "Mimo swojej nieśmiałości, jestem gotowy, żeby stanąć do walki i zawalczyć o jej serce". Reszta panów również nie zdołała ukryć, że dziewczyna jest w ich typie. Kim zatem jest ta łamaczka męskich serc? Okazuje się, że nie powiedziała współmieszkańcom całej prawdy o sobie.

Dominika to pewna siebie 24-latka, która od kilku lat mieszka w Londynie. Jej wymarzony partner to taki, który jest nie tylko wysportowany i przystojny, ale także otwarty na świat i nowe wyzwania. Dodatkowymi atutami będą zielone oczy, kolczyki, tatuaże oraz poczucie humoru. Dominika mocno wierzy w to, że marzenia się spełniają, a jej motto życiowe brzmi "Don't worry, be happy".

W skali od 1 do 10 przyznaje sobie 7 punktów, bo - jak mówi - niczego jej nie brakuje, ale zawsze znajdzie się coś, co można poprawić, np. organizację czasu. Wyspiarka wszystko robi na ostatnią chwilę. I tyle rzeczywiście padło w programie.

Mieszkańcy willi nie mają jednak pojęcia, że na jej instagramowym profilu wciąż widnieją zdjęcia z pewnym mężczyzną, w którym Dominika była (a może wciąż jest) szaleńczo zakochana. W sieci nie brakuje komentarzy na temat tego, że dziewczyna jest w związku, od którego zrobiła sobie przerwę na czas udziału w programie.

Ale to nie wszystkie rewelacje na jej temat. Uczestniczka nie przyznała się też koleżankom i kolegom z "Love Island", że zaledwie rok temu... wzięła udział w podobnym programie - brytyjskiej edycji "Ex on the Beach". Myślicie, że z takim doświadczeniem uda jej się znaleźć księcia na Wyspie Miłości?