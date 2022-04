Widzowie ostro o finale "Ninja Warrior". "To jest cyrk na kółkach"

Kolejny finał "Ninja Warrior" i znów afera. Przypominamy, że w czwartej edycji show Igor Fojcik z Rybnika zdobył tytuł Last Man Standing. Finałowy odcinek wzbudził jednak sporo kontrowersji wśród widzów, a to za sprawą nieoczekiwanej zmiany zasad gry programu. Gdyby nie one uczestnik programu wróciłby do domu nie z 15, a 150 tys. zł.