Skandal w "Ninja Warrior". Zwycięzca zabiera głos po decyzji sędziów

Od zawsze uwielbiałem rywalizację. Na zawodach, kiedy oglądali mnie ludzie, dawałem z siebie o wiele więcej, niż na treningach. Jasne, to była jednak trochę inna sytuacja: kamery, cała produkcja i oprawa. Potraktowałem to jako duży test: jak sobie poradzę w tej sytuacji? Na szczęście szybko zauważyłem, że podczas nagrań jestem w stanie wprowadzić się w stan pozytywnego napięcia. To bardzo pomagało w osiągnięciu dobrych rezultatów.