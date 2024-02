Widzowie oglądają na potęgę. Pobił rekord serii

"Detektyw: Kraina nocy" lepszy od poprzedników. Pobił rekord oglądalności

Portal "Deadline" opublikował wyniki oglądalności "Krainy nocy". Co ważne, obejmują one jedynie pierwsze cztery odcinki, a więc te, które ukazały się do 5 lutego włącznie. Tyle wystarczyło, by pobić rekord – nie trzeba było czekać nawet do finałowego epizodu, który, jak wiemy z doświadczenia, zwykle przyciąga największą widownię.