Pomysłodawca serialu odcina się od czwartego sezonu. "Nie miałem wpływu na tę historię"

- Wierzę, że każda osoba opowiadająca historię ma określone, specyficzne i unikalne relacje z fabułą, którą tworzy. Jakiekolwiek są jego reakcje, ma on do tego pełne prawo. To jego przywilej. Napisałam ten sezon z wielką miłością dla jego pracy i ludzi, którzy ją pokochali. Jest to coś nowego i innego. Stworzyłam to z myślą, że razem siadamy przy ognisku, bawimy się tym, odczuwamy emocje, mamy przemyślenia. Każdy jest tutaj mile widziany - wyznała Lopez.