Widzowie martwią się o Sznuka. "Gołym okiem widać jak się zmienił"

Ceniony dziennikarz nie myśli jednak o emeryturze i dalej sprawdza wiedzę uczestników teleturnieju "Jeden z dziesięciu". Wprawdzie w ostatnich latach widzowie coraz częściej wytykali prowadzącemu błędy i niekonsekwencje (choć to nie on odpowiada zapewne za merytoryczną stronę programu), ale można to też uznać za przejaw niesłabnącej popularności teleturnieju. Przypomnijmy, że "Jeden z dziesięciu" śledzi średnio blisko milion widzów.