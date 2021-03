Ania z "Love Island" zalała się łzami. Nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała

Uczestnicy "Love Island" zafundowali sobie prawdziwy rollercoaster emocji. Ledwo otrząsnęli się po informacji, że Marcin postanowił odejść z programu, a już uderzyła w nich decyzja Maćka, który odesłał partnerkę do domu i związał się... ze swoją eks. Widzowie musieli zareagować.

Ostatni odcinek "Love Island" wprawił widzów w konsternację. Już na samym początku Marcin zakomunikował, że chce odejść z programu. - Jestem tego pewny. Próbowałem pięć razy i pięć razy nie wyszło. Stało się, jak się stało, ale na zewnątrz ktoś na pewno na mnie czeka - ogłosił. Ta niezwykła sytuacja sprawiła, że musiało dojść do przeparowania. I tu znów niespodzianka. Arsen zdecydował się na Angelę, Piotrek zaprosił do siebie Walerię, Piotr "wkręcił się" z wzajemnością w Stellę, Mateusz postanowił kontynuować związek z Caroline, a Maciej stwierdził, że... wraca do Ani. Dlaczego? - Bo jest miła, uśmiechnięta, piękna i zabójczo inteligentna. I lubię ją zaskakiwać - argumentował. Tym samym odesłał do domu Zerę, w której ponoć był bardzo zakochany.

Zarówno Zera, jak i Anna nie mogły uwierzyć w to, co się dzieje. Ta pierwsza zalała się łzami, a druga obrzuciła Maćka karcącym spojrzeniem. I nie ma co się dziwić reakcji Ani. Maciej kolejny raz ją odrzucił, by potem znów do niej wrócić.

- Jestem na niego wściekła. Nie wiedziałam nic o jego decyzji. Szkoda mi cholernie Zery. Wiedziałam, że nie mogę mieć normalnie w życiu - powiedziała zapłakana Anna, po czym dodała w rozmowie z obecnym/eks partnerem: - To było bardzo egoistyczne, co zrobiłeś. Że się bawisz nami. Zerą, mną, naszymi uczuciami. Nie wiem, co tobą kierowało. Może ja nie chcę być z tobą w parze? Wziąłeś to pod uwagę? - irytowała się.

Ta sytuacja nie mogła przejść bez echa. Widzowie w mig zareagowali, a na oficjalnym profilu programu na Instagramie zaroiło się od komentarzy. Większość osób wspiera Anię i szczerze jej współczuje.

"Nie dziwię się, że Ania się rozpłakała, że musi być znowu z tym człowiekiem", "Dajcie mi tu jakiś nerwosol czy coś, bo mi Maciej ciśnienie podnosi", "Goń tego flegmatyka, ale już!", "Dobrze mu powiedziała... Mega inteligentna kobieta", "Ucz się na błędach i nie daj się omamić Maćkowi" - czytamy.

A wy komu kibicujecie?

