Łzy w "Love Island". Uczestnik zrezygnował z udziału

Czym byłaby "Wyspa miłości" bez miłości? No właśnie… Dokładnie to pytanie musiał zadać sobie jeden z uczestników. Nieoczekiwanie oznajmił, że rezygnuje z programu. A to nie wszystko, co się wydarzyło w randkowym show.

Marcin zrezygnował z udziału w "Love Island" Źródło: Kadr z programu