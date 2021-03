Piotr doprowadził Walerię do łez. "To nie jest sto procent szczere"

Piotr doprowadził Walerię do łez. "Jestem na tym punkcie uczulony"

Na jaw wyszło, że Stella nie ufa Piotrowi. - Stella mi nie ufa, a zaufanie dla mnie jest wszystkim. Jak z kimś coś zaczynasz, to od białej karty. Ja nie wyobrażam sobie inaczej. Nie chcę być oceniany przez pryzmat twoich byłych związków - stwierdził Piotr. Uczestniczka zdecydowała się jednak nie przepraszać go za to, co czuje.