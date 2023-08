Wiara prowadzi go przez życie. Tomasz Wolny każdy dzień w pracy zaczyna od jednego gestu

Tomasz Wolny jest wziętym prezenterem TVP, ale kariera na szklanym ekranie nigdy nie przysłoniła mu tego, co jego zdaniem, najważniejsze. Dziennikarz jest dumny ze swojej dużej rodziny i katolickich wartości, do których jest głęboko przywiązany. - Wiara to siła - mówi Wolny, który nawet w pracy o niej nie zapomina.